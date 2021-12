Krigen fortsætter: Falsk lorte-undskyldning

Krigen mellem 50 Cent og Madonna fortsætter.

Det hele startede tidligere på måneden, da 50 Cent skrev om Madonna på Twitter og efterfølgende måtte undskyldning kommentaren.

'Jeg må have såret Madonnas følelser. Jeg er ked af det, det var ikke min mening at såre dig. Jeg får intet ud af det, men jeg sagde, hvad jeg tænkte, da jeg så billedet, fordi det mindede mig om noget, jeg havde set før. Jeg håber, du vil tage imod min undskyldning,' skrev han efterfølgende på Facebook.

Det er dog blevet et rungende navn i forhold til det sidste.

50 Cent under Smukfest i 2014. Foto: Jonas Olufson

Falsk undskyldning

For selvom det tog nogle dage for Madonna at komme med et svar, så er hun nu klar. Det sker i en video på Instagram, hvor hun har blandt andet skriver 'bedre sent end aldrig'.

- Du forsøgte at udskamme mig. Din undskyldning er falsk, det er noget lort, og den gælder ikke, siger hun i videoen.

Herefter viser hun et ældre klip, hvor 50 Cent praler af sit gode forhold til Madonna, inden hun giver en række grunde til, hvorfor undskyldningen i hendes verden ikke gælder.

Her fortæller hun blandt andet, at 50 Cent for eksempel slet ikke ved, hvad han burde undskylde for.

- Du burde undskylde for din kvindehadende, sexistiske og aldersdiskriminerende adfærd og udtalelser, siger hun blandt andet og understreger, at hun ikke blev såret, fordi 50 Cent ikke er 'velinformeret'.

Tiden vil vise, om 50 Cent nu har tænkt sig at fortsætte krigen, eller om det er tid til at begrave stridsøksen.