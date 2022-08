Kritikken hagler ned over Gordon Ramsay

- Yummy yum yum.

Det siger tv-kok Gordon Ramsay i en video, der viser ham i en indhegning fyldt med lam.

Videoen, der er gået viralt, har medført, at Gordon Ramsay heftigt bliver kritiseret på TikTok, hvor den originale video også er lagt op på hans egen profil.

Det skriver flere medier heriblandt INSIDER.

Videoen viser Gordon Ramsay, der kravler ind i indhegningen med lam, mens han gnider hænderne sammen og siger:

- Jeg har tænkt mig at spise jer, siger Ramsay, hvorefter han peger på et af lammene siger 'dig' og bevæger sig tættere på flokken.

Kommentarsporet i flammer

Og netop det er mange TikTok-brugere blevet provokeret af, og kommentarsporet er i den grad fyldt med brugere, der synes, at han er gået over stregen.

Nogle brugere raser over tv-kokken og mener, at det er på grænsen til dyremishandling, mens andre kommenterer, at videoen bare er sørgelig.

Brugeren Bjørni Eliassen skriver eksempelvis i en kommentar til videoen:

'I dag har jeg mistet al min respekt for Gordon Ramsay'.

Epic Darley, en anden bruger på appen, stemmer i og skriver:

'Jeg er ikke veganer eller vegetar, men det her er over stregen'.

Og for brugeren Audrey Mc Guinness har videoen også haft betydning.

'Han har lige gjort mig til vegetar,' skriver hun.

Videoen har tirsdag eftermiddag 9,8 millioner visninger og intet mindre end 24 tusinde kommentarer.