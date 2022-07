Kritikken hagler ned over Instagram

Et opslag på Instagram med over en million likes og ordlyden 'Make Instagram Instagram again' samt en underskriftsindsamling med over 100.000 underskrifter.

Kritikken hagler ned over det sociale medie Instagram og de ændringer, som mediet har lavet.

Nu har tre prominente personer kastet sig ind i kampen for at 'gøre Instagram til Instagram igen', nemlig Kylie Jenner, Kim Kardashian og Kourtney Kardashian, der alle har delt billedet med den fulde ordlyd 'Make Instagram Instagram again. Stop trying to be TikTok. I just want to see cute photos of my friends'.

Eller på dansk: 'Gør Instagram til Instagram igen. Stop med at prøve at være TikTok. Jeg vil bare se på søde billeder af mine venner.'

Kardashian-søstrene, der tilsammen har over 900 millioner følgere på mediet, har delt billedet i deres story, hvortil de alle tre skriver 'please'.

Ud over at Instagram i opslaget bliver kritiseret for at prøve at være TikTok, så kritiseres det blandt andet også for at have fjernet den kronologiske tidslinje over billeder, der bliver lagt ind.

Ekstra Bladet har forsøgt at komme i kontakt med Meta, der ejer Instagram. Det har ikke været muligt.

Det norske nyhedsmedie VG har ligeledes skrevet om sagen. Mediet har også forsøgt at få fat i Instagram, der ikke er vendt tilbage.

Også mediet CNBS har skrevet om sagen og forsøgt at få en kommentar fra Instagram, der heller ikke dertil er vendt retur.

