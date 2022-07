Kritiseres for terror-joke: 'Mangel på talent'

Den kontroversielle britiske komiker Jimmy Carr kritiseres for at lave sjov med One Direction og 11. september

Den kontroversielle britiske komiker Jimmy Carr har før joket om død og holocaust.

Og nu er han med i Netflix-showet 'The Best Of Netflix Is A Joke: The Festival', hvor komikere som Jon Stewart og Bill Burr også optræder.

I showet sammenligner han terrorangrebet på World Trade Center i New York den 11. september 2001 med dengang sangeren Zayn Malik forlod boybandet One Direction i 2015.

'Nu synes du måske, det er fjollet, men den er god nok. Da Zayn forlod One Direction, var det for mig ligesom 11. september - det var jeg også ligeglad med', lyder punchlinen i showet.

På Twitter var flere hurtige til at kritisere komikerens vittighed.

En skriver: 'Den afdøde Barry Took udtalte sig engang om andenrangskomikere, der opbyggede deres ry på forargelse og grimt sprog, men som i sidste ende blev afsløret for deres mangel på talent'.

En anden tilføjede ganske enkelt: 'Jimmy Carr er ikke sjov'.

Mens en konstaterede: 'For tidligt'.

Jokede om holocaust

Tidligere på året kom komikeren ligeledes ud i et stormvejr, da han i februar lavede en jok ei sit eget show 'His Dark Material', hvor han lavede sjov med holocoaust.

'Når folk taler om holocaust, taler de om tragedien og rædslerne med seks millioner jødiske liv, der gik tabt til den nazistiske krigsmaskine. Men de nævner aldrig de tusindvis af sigøjnere, der blev dræbt af nazisterne ...'

'... Ingen vil nogensinde tale om det, for ingen vil nogensinde tale om det positive'.

Holocaust Memorial Day Fonden – en velgørenhedsorganisation - udtalte dengang til The Guardian, at vittighederne var 'afskyelige'.

Olivia Marks-Woldman, der er organisationens administrerende direktør, sagde: 'Vi er fuldstændig rystede over Jimmy Carrs kommentar om forfølgelse af romaer og sinti-folk under nazistisk undertrykkelse, og vi lamslåede over, at der fulgte latter efter hans udtalelser.'