Kunstneren Françoise Gilot afgået ved døden

Françoise Gilot, der bedst er kendt for sit forhold til maleren Pablo Picasso, er afgået ved døden efter at være fyldt 101 år.

Det bekræfter datteren Aurelia Engel, skriver New York Times.

Gilot døde på et hospital på Manhattan, efter hun for nyligt har lidt af hjerte- og lungesygdomme, fortæller datteren.

Françoise Gilot beskæftigede sig også med kunst, bøger og malerier, og efter hun gik fra Picasso i 1953, forsøgte hun at genopbygge sit liv og træde ud af karakteren som Picassos tidligere partner.

Derfor begyndte hun at male, udstille sit arbejde og skrive bøger.

Francoise Gilot fik to børn med kunstneren Pablo Picasso. Foto: Marianne Hederstrom Greenwood/Ritzau Scanpix

I skyggen af eksen

Det er dog ikke altid nemt at bryde igennem, når man har været kendt som den yngre kæreste, der med 40 års aldersforskel, var sammen med en verdensberømt maler.

Derfor var det for hendes romantiske relation med ham, at befolkningen kendte til hende. Især efter hendes erindringer i bogen 'Livet med Picasso', hvor hun berettede om deres forhold.

Dog lykkedes det hende at bryde igennem på kunstscenen, hvor hun senest i 2021 solgte maleriet 'Paloma à la Guitare' fra 1965 til intet mindre end 1,3 millioner dollars på en online-auktion. Et blåtonet maleri, der forestiller Gilots datter.

Født ind i rigdom

Picasso-eksen blev født ind i en velstående familie tilbage i 1921 i en forstad til Paris.

Her blev hun trukket ind i kunst i en tidlig alder, hvor hendes mor underviste hende i kunsthistorie, keramik og akvarelmalin.

Faren ønskede dog for datteren, at hun skulle skabe sig en karriere inden for videnskab eller jura, hvorfor hun også blev overtalt til at tage en bachelorgrad i en alder af 17.

Derefter læste Gilot blandt andet både videre ved Sorbonne og British Institute i Paris.

Den 101-årige kunster og ekskæreste til Picasso fik sammen med maleren to børn - Claude og Paloma Picasso.

Derudover efterlader hun datteren Aurélia, som hun fik med kunstneren Luc Simon.