Kvinde indleverer Lady Gagas hunde efter dramatisk røveri

Popstjernen Lady Gagas to franske bulldogs er fundet i god behold efter at være blevet stjålet under et skyderi onsdag aften lokal tid.

Det oplyser politiet i Los Angeles fredag lokal tid ifølge nyhedsbureauet AP.

Leder af røveri- og drabsafdelingen Jonathan Tippett fortæller, at en kvinde indleverede hundene på politistationen Olympic Community i det centrale Los Angeles fredag omkring klokken 18.00.

Herefter tog repræsentanter for Lady Gaga og efterforskere hen til stationen, hvor de kunne bekræfte, at der var tale om verdensstjernens to hunde Koji og Gustav.

Lady Gagas hundelufter skudt

Lady Gaga selv er for tiden i Rom for at indspille en film.

Ifølge Jonathan Tippett lader det ikke til, at kvinden, som indleverede hundene, har noget at gøre med onsdagens røveri, skriver AP.

Det står ikke umiddelbart klart, hvordan kvinden fik fat i hundene.

Lady Gagas hundelufter, Ryan Fischer, blev skudt i brystet, da han var ude at lufte tre af sangerindens hunde i Hollywood.

På en videooptagelse ses to mænd, som springer ud af en hvid bil, hvorefter de overfalder hundelufteren og affyrer et enkelt skud, før de flygter med to af hundene.

På videoen kan man høre Ryan Fischer sige, at han er blevet skudt i brystet.

Fischer er indlagt på Cedars-Sinai Medical Center i Los Angeles. Hans tilstand er stabil, og han forventes at komme sig.

Lady Gaga havde udlovet en dusør på 500.000 dollar for at få sine hunde tilbage. Det svarer til godt tre millioner danske kroner.

Det er uvist, om kvinden, som indleverede hundene, har fået udbetalt dusøren.

Det vides heller ikke, om gerningsmændene var klar over, hvem ejeren af hundene er, og om de bevidst gik efter popstjernens hunde.

Franske bulldogs er en dyr hunderace, der kan sælges for flere tusinde dollar.