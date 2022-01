Kvinder blev bedøvet i mareridts-mansion

Bedøvelsesmidlet Quaaludes fik kvinder til at 'sprede ben' i Hugh Hefners Playboy Mansion, fortæller tidligere assistent i ny dokumentar

Det flød med det bedøvende medicin Quaaludes hos Hugh Hefner.

Det fortæller Lisa Loving Barrett, som var Playboy-kongens personlige assistent i slutningen af 1970'erne og firserne.

Han havde ligefrem et lager af medicinen, der blev kendt som 'bensprederen'. Et 'nødvendigt onde', fordi det fik kvinderne til at gøre hvad som helst.

Ifølge Barrett havde både Hefner, hende selv og flere andre medarbejdere hver sin recept. Hefner samlede det hele og opbevarede det i en skuffe i sit soveværelse - tæt på sengen, så han let kunne give det til de kvinder, han slæbte med derind.

Det fortæller Barrett i den nye dokumentar 'Secrets of Playboy', skriver Daily Mail.

Lisa Loving Barrett hævder også, at Hefner tog en lille smule amfetamin dagligt for at holde sig kørende.

Og helt generelt flød det med stoffer i huset.

Hefners tidligere kæreste Sondra Theodore fortæller, at hun adskillige gange blev sendt i byen for at købe kokain til ham.

Der var ligefrem et 'pulverrum', hvor man kunne finde bunker af kokain under en toiletpapirsholder.

Selv en af Hefners puddelhunde blev afhængig, da den slikkede det op fra gulvet, hævder Theodore.

Kirurgi-konkurrence

Holly Madison oplevede også at blive tilbudt Quaaludes. Det skete under den første bytur med Hefner og seks andre kvinder, hvor Hefner beskrev det som 1970'ernes 'lårspreder'.

Som 21-årig flyttede Madison ind i Playboy Mansion i 2000 og var Hefners 'primære kæreste' - i modsætning til de seks øvrige, der blot var normale kærester.

Hugh Hefner poserer her med sine seks kærester i 2003. Holly Madison står umiddelbart til højre for ham. Foto: Ritzau Scanpix

Holly Madison afslog at tage stoffet, men endte med at dyrke sex med Hefner og de øvrige kvinder samme aften.

- Det hele var meget mekanisk og robotagtigt, og du ville følge de andre kvinder. Jeg fandt det virkelig ulækkert, at 'Hef' ikke ville bruge beskyttelse, siger Madison.

Hugh Hefner spillede kvinderne ud mod hinanden, og plastikkirurgi blev nødvendigt for at kunne følge med.

- Forholdet mellem mig og de andre kvinder blev virkelig dårligt. Forestil dig at have sex med en i et rum fyldt med kvinder, som alle hader dig og taler lort om dig, siger Holly Madison i dokumentaren.

Madison datede Hefner i otte år. Hun begyndte at drikke voldsomt hver aften og fik selvmordstanker, men var for skræmt til at forlade huset.

