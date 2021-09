Kylede med tallerkener: 'Grease'-skuespiller anholdt

Et besøg på en restaurant udviklede sig forleden ret bizart for skuespilleren Eddie Deezen.

Ifølge tmz.com var han ude at spise på en restaurant i Maryland, da han pludselig begyndte at opføre sig underligt.

Personalet bad den 64-årige skuespiller om at forlade stedet, men det nægtede han. Det fik dem til at ringe efter politiet, og derefter gik det for alvor voldsomt for sig.

Da betjentene ankom og ville tale med Eddie Deezen, gik han amok og begyndte at kaste tallerkener og mad efter dem.

Det skiftevis massive og mere bløde skyts stoppede dog ikke ordensmagten, der anholdt Eddie Deezen.

De tog den 64-årige skuespiller med, og han her nu sigtet for både grov vold og ulovlig indtrængen.

Eddie Deezen blev for alvor et kendt ansigt, at han i 1978 medvirkede i klassikeren 'Grease'. Her spillede han Eugene Felsnic, der var ret nørdet.

Deezen som nørden i det lilla jakkesæt. Foto: Getty Images

Det er ikke første gang i år, at Deezen gør sig bemærket med en besynderlig opførsel. Han gjorde sig også uheldigt bemærket under en 'Grease'-genforeningsfest i august.

Eddie Deezen blev i januar 2020 alvorligt syg efter en akut hjerteoperation, der var tæt på at koste ham livet. Efterfølgende har han lidt at en depression.