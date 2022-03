Kylie Jenners vilde gave: Giver søn bamse til 135.000 kroner

Influenceren og makeup-mageren Kylie Jenner har givet sin søn en bamse. Men det er ikke et hvilket som helst tøjdyr fra Toys 'R' Us eller BR, som vi andre måske kunne finde på at give vore børn.

Nej, der er såmænd tale om en Luis Vuitton-bamse til en værdi af 20.000 dollars eller 135.000 danske kroner.

I et opslag på Instagram, der er dedikeret til sønnen, viser Kylie Jenner bamsen frem.

Sønnen blev født 2. februar i år og er Kylie Jenner og Travis Scotts andet barn. Første barn er datteren Stormie Webster, som parret fik i 2017.

Efter deres søns fødsel annoncerede de, at navnet skulle være 'Wolf' - altså: Ulv på dansk.

Det har de dog senere fortrudt.

Om den ekstremt dyre bamse er en slags undskyldning til deres søn for navneforvirringen, er dog ikke til at vide.

Mere end en bil

Ikke desto mindre har billedet af bamsen skabt en del røre på internettet. Det kan man blandt andet se på TikTok, hvor brugeren @hannahhkosh har lagt en video op, hvor hun fortæller, hvor meget bamsen koster.

Under videoen kan man blandt andet se brugere skrive:

'Den slags penge kunne give mig et nyt liv'.

'Mig, der troede, at en bamse til 50$ var dyrt'.

'Når din bil koster mindre end en bamse'.

En del brugere på TikTok skriver, at influenceren nok har fået bamsen foræret af Luis Vuitton. Det vides dog ikke, om Kylie selv har betalt for den, eller hvordan hun præcis er endt op med bamsen, man burde få forsikret.

Også lidt love

Men det er ikke kun ris, den famøse makeup-guru har fået. Hun postede nemlig også et billede, hvor man kan se hendes søns fødder presset ind mod hendes mave.

Dette billede har fået mange positive bemærkninger, da det er sjældent, man finder et billede af nogle af de famøse søstre, hvor maveskinnet ikke sidder helt stramt.