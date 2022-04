Kysser med ti år yngre mand

Det er et år siden, at 43-årige Katie Holmes bekræftede, at forholdet til den otte år yngre Emilio Vitolo var forbi, men nu er der tilsyneladende en ny mand i skuespillerens liv.

People bringer en række eksklusive billeder af Katie Holmes sammen med musikeren Bobby Wooten III, og de to gør intet for at skjule, at de er glade for hinanden.

Mediet har ikke fået bekræftet forholdet, men Holmes og 33-årige Wooten smiler til kameraet, mens han går med armen om hende, ligesom de på et andet billede ses kysse ganske intenst.

Et andet billede, mediet har fået fingrene i, viser parret mødes med Katies Holmes' mor, Kathleen, som giver et kram til Wooten.

Bobby Wooten III spiller bas og har samarbejdet med stjerner som Jennifer Lopez, Mac Miller og Machine Gun Kelly, ligesom han har spillet musik til flere Broadway-forestillinger: Foto: Evan Agostini/Ritzau Scanpix

Katie Holmes brød for alvor igennem i rollen som Joey Potter i tv-serien 'Dawson's Creek', der kørte fra 1998 til 2003. Siden har hun haft roller i flere forskellige film og tv-serier.

Hun har tidligere været gift med kollegaen Tom Cruise, som hun også har en datter med.

Ifølge IMDB kan hun senere i år opleves i hovedrollen i filmen 'Alone Together', som hun også selv skriver og instruerer.