Lå ikke i kortene: Gravid som 48-årig

Da Brat med det borgerlige navn Shawntae Harris-Dupart løfter nu sløret for en stor nyhed.

For den amerikanske rapper fortæller nemlig til People, at hun er blevet gravid som 48-årig.

- Det har været noget af en rejse, siger Da Brat til mediet.

Det er sammen med den amerikanske iværksætter, 41-årige Jesseca 'Judy' Harris-Dupart, at rapperen nu venter barn.

- Det startede som en joke, hvor vi sagde, at 'vi udvider familien'. Men så fik vi en god respons, og vi tænkte: 'Åh gud, vi vil faktisk have børn sammen, og hvis vi skal have det, må vi hellere skynde os', lyder det fra Da Brat.

Da Brat har lavet hits som 'What'chu Like' og 'Funkdafied'. Foto: Amy Harris/Ritzau Scanpix

Lå ikke i kortene

Jesseca 'Judy' Harris-Dupart er allerede mor. Hun har tre børn fra tidligere forhold. For Da Brat bliver barnet det første - rapperen troede faktisk ikke, at hun ville blive mor en dag.

- Jeg troede aldrig, jeg skulle have børn. Jeg troede bare, at det ikke lå i kortene for mig. Jeg har haft en fantastisk karriere, et fuldt liv. Jeg havde det sådan, fordi jeg ikke blev gravid tidligere, så ville det bare ikke ske for mig, fortæller Da Brat.

Men den amerikanske rapper er nu gravid og skal være mor for første gang. Hun blev gift med Jesseca 'Judy' Harris-Dupart i 2022.

