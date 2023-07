Camilla Läckbergs børn skal ikke have alt serveret på et sølvfad, så de må flyve på turistklasse, mens hun selv sipper champagne på første klasse

Den svenske krimidronning Camilla Läckberg har stukket 'hånden i en hvepserede', som hun selv formulerer.

Det sker i et opslag på Instagram, hvor hun fortæller, at hun lader børnene flyve på turistklasse, mens hun selv og manden, Simon Sköld, flyver på første klasse.

'Når vi alle flyver sammen, rejser Simon og jeg på første klasse, mens børnene flyver sammen på turistklasse. Hvis jeg/vi flyver alene med et barn, må de selvfølgelig ikke sidde alene på turistklasse, så flyver de med mig/os på første klasse. Men hvis de er sammen, så skal de flyve turistklasse', skriver stjerneforfatteren Camilla Läckberg, der ellers burde have mønt nok på kistebunden til at lade børnene sidde på de bedste sæder.

Men det er netop pointen med det hele.

'For mig handler det om at lære mine børn værdien af ​​penge. Jeg ser det som en gave til dem, så de får deres egen drivkraft.'

'De har et sommerjob og får kun meget beskedne lommepenge. De får tid og kærlighed, men ikke en masse dyre ting, skriver Camilla Läckberg, som dog har lavet en aftale med børnene om, at hvis de ønsker sig en dyr ting, så skal de selv spare den ene halvdel op - så kommer de voksne med den anden halvdel.

Camilla Läckberg oplyser, at de yngste børn er henholdsvis 6 og 13 år, mens de to ældste begge er myndige. Er de to ældste ikke med på tur, kommer de yngste med på første klasse. Og ordningen generer angiveligt ikke børnene.

'Jeg har fået nul sure miner fra ungerne for noget af det her. Jeg vil gerne have, at de oplever stoltheden ved selv at opnå noget og skaber deres egne forudsætninger. De skal ikke have alt serveret på et sølvfad.

'Men ja, jeg forstår, at der vil være meninger fra begge ender af spektret om det her. Og jeg er oprigtig nysgerrig - hvordan vil du ræsonnere i min position, spørger Camilla Läckberg, der i skrivende stund har modtaget over 18.000 likes og næsten 4.000 kommentarer på opslaget.