Lady Gagas hundelufter råber om hjælp

Lady Gagas hundelufter var tæt på at miste livet, da han forsøgte at redde sangerindens tre bulldogs fra bevæbnede kidnappere

40-årige Ryan Fischer blev i februar i år skudt i brystet, da han på en gåtur med Lady Gagas tre hunde forsøgte at redde dem fra at blive kidnappet.

Efterfølgende blev han set som en helt. Men nu fortæller Ryan Fischer, at han føler sig efterladt uden nogen form for støtte.

Derfor har den forhenværende hundelufter oprettet en indsamlings-side på GoFundMe, hvor han efterspørger 250.000 kroner i donationer.

- Det her er ikke en let ting at bede om, skriver han på siden.

- Uden et køretøj, et sted at bo og efter at være løbet tør for opsparing og donationer fra mine kære, spørger jeg nu ydmygt om jeres hjælp.

På siden har Ryan Fischer delt en video, som viser hundelufteren i en hospitalsseng samt billeder af sit skudsår.

Han vil bruge donationerne på en bil, som han vil rejse gennem USA med.

Hvor er Gaga?

Selvom Fischer ikke selv nævner noget om Lady Gaga, så har flere følgere sat spørgsmålstegn ved popstjernens fraværelse.

Tilbage i februar udlovede den verdensberømte sangerinde en dusør på 500.000 dollars for hendes elskede hunde.

- Wtf, Gaga udlover en dusør på 500.000 for hendes hunde, men er okay med at den person, som tog en kugle for dem, bor på en parkeringsplads, skriver en bruger på siden.

- Jeg synes virkelig, at Lady Gaga burde tage sig sammen og give dig de penge og lidt mere til, skriver en anden.