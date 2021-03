Lady Gagas hundelufter skudt: Nu er der nyt

Lady Gagas hundelufter Ryan Fischer har omsider fået lov at forlade hospitalet, efter han for lidt over en måned siden på dramatisk vis blev skudt, da han luftede sangerindens tre hunde.

To af dem blev kidnappet, og han røg på hospitalet, hvor der var komplikationer i lungeregionen.

Det skriver TMZ.

Til mediet fortæller Fischer, at han allerede nogle dage efter skudepisoden følte sig ganske godt tilpas og derfor forventede en kort indlæggelse. Men hans lunger ville ikke samarbejde og blev ved med at kollapse, så dele af lungerne måtte bortopereres.

- Min helingsproces har været alt andet end en lige linje, siger han til TMZ.

Nu er han dog klar til at forlade hospitalet, men han fortæller, at han godt er klar over, at det ikke bliver en nem opgave at klare sig uden for hospitalets trygge rammer.

- Jeg finder min vej i verden udenfor, hvor 'triggere' er virkelige, og det at bearbejde et traume er langt mere vanskeligt end at bearbejde et uheldigt øjeblik i sit liv, siger han.

Billedet er fra det sted, hvor hundelufteren blev skudt. Foto: Ritzau Scanpix

Ryan Fischer var ude at gå en tur i Los Angeles med Lady Gagas tre bulldogs, da en bil kørte op på siden af hundelufteren.

To mænd sprang ud af bilen, stjal to af hundene og skød Ryan Fischer. Hundene blev senere indleveret til politiet i Los Angeles.

