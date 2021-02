Lady Gagas hundelufter skudt

Popstjernens to hunde er blevet stjålet efter skyderiet

Onsdag aften amerikansk tid blev Lady Gagas hundelufter ved navn Ryan Fischer skudt af en ukendt gerningsmand, da han luftede popstjernens tre hunde.

Det skriver flere medier, blandt andre BBC, People og TMZ, som alle har fået historien bekræftet af politiet i Los Angeles.

Også en repræsentant for Lady Gaga har over for flere medier bekræftet historien.

Til BBC fortæller politiet, at hundelufteren i øjeblikket er på hospitalet, og at hans tilstand er ukendt.

Lady Gaga bliver ofte set med sine hunde. Her er hun fotograferet med Koji tilbage i 2012. Foto: Ritzau Scanpix

Ifølge medierne blev han ramt af skud fra et halvautomatisk våben, hvorefter gerningsmanden forlod stedet med hundene.

Den ene af hundene kaldet Miss Asia løb ifølge BBC væk og blev senere samlet op af politiet. De to andre hunde hedder henholdsvis Koji og Gustav.

Alle tre hunde er af racen fransk bulldog, og fordi racen er værdifuld og meget populær, kan politiet ikke slå fast, at gerningsmanden er gået efter hundene, fordi vedkommende vidste, at de var Lady Gagas.

Ifølge flere af medierne har en repræsentant for Lady Gaga bedt alle, der har informationer om hundene, skrive til mailadressen KojiandGustav@gmail.com.

Der er udlovet en dusør på 500.000 dollars for hundene, og der vil ikke blive stillet spørgsmål, lyder det ifølge medierne fra Lady Gagas talsperson.

