Lægerne gør foruroligende fund

I sidste uge delte skuespiller og komiker Amy Schumer nyheden om, at hun for nylig havde fået fjernet både sin livmoder og blindtarm under en større operation for sygdommen endometriose.

I et opslag på Instagram gør hun nu status efter operationen og fortæller, at lægerne undervejs gjorde et uventet fund. Det viste sig nemlig, at hun havde en tumor i blindtarmen.

'Jeg føler mig stærkere, og jeg glæder mig over livet. Jeg græd under alle de ting, de fandt. Jeg havde en tumor i min blindtarm, der var befængt med endometriose. Jeg havde cyster i begge ovarier', skriver hun.

Tumoren, der viste sig at være godartet, blev fjernet sammen med blindtarmen, og 40-årige Schumer er nu ved godt mod og er ved at komme sig efter operationen.

Ifølge Amy Schumer kan hun allerede mærke en stor forskel efter operationen.

'Jeg er allerede en forandret person. Den smerte, jeg har levet med hele mit liv, er forsvundet fra min krop. Jeg er ved at revne af glæde over den nye energi, jeg har fået, og som jeg kan bruge på at være sammen med min søn', skriver hun i opslaget.

Hvad er endometriose? Endometriose betyder, at væv af samme type som slimhinden i livmoderen (endometrium) også sidder uden for livmoderen.

Ca. seks-ti procent af kvinder i den fødedygtige alder har det, og det forsvinder ved overgangsalderen.

Man får typisk smerter ved menstruation og samleje og kan have sværere ved at blive gravid.

Smerterne kan mindskes med både medicinsk og kirurgisk behandling.

Der er ofte tilbagefald, derfor betegnes tilstanden som kronisk Kilde: sundhed.dk Vis mere Vis mindre

Kan ikke blive gravid igen

Det er ikke første gang, at Amy Schumer fortæller så ærligt om sine smerter og sin kamp mod endometriose.

I 2020 diskuterede hun risikoen ved at få barn nummer to, da hun talte med talkshowvært Willie Geist.

Amy Schumer og Chris Fischer blev forældre til sønnen Gene David i 2019.

Her fortalte hun, at hun havde været igennem fertilitetsbehandling for at blive gravid, og at det havde taget meget hårdt på hende.

- Så jeg har besluttet, at jeg ikke kan blive gravid igen. Vi har tænkt over, om vi skal bruge en rugemor, men jeg tror, vi holder os til det, vi har, lød det.