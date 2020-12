Lægger nettet ned med ærligt billede

'Jeg plejede at tro, at det var umuligt at komme sig over en spiseforstyrrelse'.

Sådan starter den tidligere disneystjerne Demi Lovato et længere skriv på Instagram, hvor hun kommer ind på sin kamp mod sin sygdom.

Efter flere år med at have kæmpet med svære tanker og bulimi, kan hun nu fortælle, at hun er kommet sig over sin sygdom.

'Jeg kan nu for første gang i mit liv sige, at min diætist så på mig og sagde: 'Det her er sådan, det ser ud, når man kommer over en spiseforstyrrelse'', skriver hun.

Netop for at vise sin taknemmelighed for sin egen krop, har hun vedhæftet billeder af sig selv i badetøj, hvor hun viser sine strækmærker frem.

'For takke for det sted, jeg er mentalt i dag, har jeg lavet det her fotoshoot, hvor jeg fejrer mine strækmærker i stedet for at skamme mig over dem. Jeg begyndte at bruge ægte glitter og malede dem for at fejre min krop og al det, der er på den. Mine strækmærker går ikke væk, så man kan lige så godt smide noget glimmer på dem', skriver hun til billederne.

Skuespiller og sangeren skriver også en opfordring til sidst i opslaget til alle andre, der muligvis kæmper med sygdommen.

'Lad det her være en påmindelse til dem, der ikke tror, de kan gøre det. Det er muligt. Du kan gøre det. Jeg tror på dig. Det her år var hårdt. Vær sød ved dig selv. Hvis du falder, så er det bare om at komme tilbage', skriver hun.

Det har også været et turbulent år for Demi Lovato.

I november fortalte hun om, at hun havde ophævet sin forlovelse med skuespilleren Max Ehrich. De to havde kendt hinanden siden maj 2020.

