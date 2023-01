Lægger sig fladt ned efter royal sviner

Den tidligere 'Top-Gear'-vært Jeremy Clarkson blev noget upopulær, efter han svinede Meghan Markle til i en klumme i The Sun i december.

Efterfølgende har avisen undskyldt og fjernet klummen, men den undskyldning har hverken prins Harry eller Meghan Markle stillet sig tilfredse med, men kaldte den i stedet et pr-stunt.

Nu lægger tv-værten sig fladt ned, og han har i en lang smøre på Instagram undskyldt til parret.

'Jeg er virkelig ked af det. Hele vejen fra mine fødder til mit hoved. Det er mig, der rækker hænderne op,' skriver værten blandt andet i sin undskyldning.

I undskyldningen skriver tv-værten også, at han allerede 25. december skrev en mail til det royale for at undskylde.

'Jeg sagde, at jeg var forbløffet over, hvad de havde sagt på tv, men at det sprog, jeg havde brugt i min klumme, var skammeligt, og at jeg var dybt ked af det,' skriver han på Instagram.

I klummen fortalte Jeremy Clarkson blandt andet, at han hader Meghan Markle. Foto: Caitlin Ochs/Ritzau Scanpix

Annonce:

Tirsdag udkom prins Harrys hans længe ventede personlige erindringsbog, 'Reserven', og den er spækket med afsløringerne om alt fra sex og stoffer til mord og intriger. Få overblikket her

Hader Meghan

I klummen skrev Jeremy Clarkson blandt andet, at han 'hader' Meghan Markle, og at han drømmer om den dag, 'hvor hun bliver tvunget til at paradere nøgen gennem gaderne i hver eneste landsby i Storbritannien, mens folkemængderne råber 'skam' og kaster klumper af ekskrementer efter hende.'

Klummen udløste et rekordhøjt antal klager. Således blev der indgivet flere end 20.000 klager til UK Independent Press Standards Organisation (Ipso), der fører tilsyn med de britiske aviser.

Jeremy Clarkson havde skrevet klummen som en reaktion på Meghan Markle og prins Harrys nye Netflix-dokumentarserie, 'Harry & Meghan'. Klummen er siden blevet fjernet fra The Suns hjemmeside.

- På The Sun fortryder vi publiceringen af denne klumme, og vi beklager dybt, skrev avisen i en erklæring på sin hjemmeside sidst i december.

Læs mere om sagen, her:

Efter royal sviner: Kendt tv-vært i klage-storm

Annonce:

Efter royal sviner: Sætter ny vild rekord

Royal sviner og shitstorm: Nu melder politiet ud