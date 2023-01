Lagt for had af fans efter privat koncert

Superstjernen Beyoncés fans er ikke ligefrem crazy in love med deres store idol for tiden.

Søndag gav hun sin første koncert i fire år. Og man skulle tro, det ville være en glædens dag for fans af sangeren, når hun vendte tilbage til rampelyset og det blanke scenegulv.

Men i stedet er Beyoncé blevet mødt af kritik.

Hun valgte nemlig at gøre comeback ved en privatkoncert på hotellet Atlantis The Royal i Dubai søndag.

En koncert hun ifølge Daily Mail skulle have fået 24 millioner dollars for, hvilket svarer til 164 millioner danske kroner.

I De forenede Arabiske Emirater, hvor Dubai ligger, er det ulovligt at være homoseksuel. Og det kan potentielt straffes med døden.

Derfor er den 41-årige sangers fans heller ikke helt tilfredse med, at hun prioriterede penge over de værdier, hun ellers påstår at stå for.

Sidste år udgav hun sit seneste album 'Renaissance', som ifølge sangeren var en hyldest til sort LGBT-kultur. Men der blev spillet lige nøjagtigt nul sange fra albummet søndag.

Hun dedikerede sidste år også albummet til sin onkel Jonny, som var homoseksuel og døde af HIV, og hun har også tidligere æret ham ved en LGBT-prisuddeling, hvor hun modtog en pris. Her kaldte hun ham 'den mest fabelagtige homoseksuelle mand, jeg nogensinde har mødt'.

Beyooncé til koncerten i Dubai. Foto: Mason Poole/Parkwood Media/Getty Images

Måske stjernen godt vidste, den var gal. Der var nemlig strenge krav om ikke at filme til koncerten. Men den slags regler er naturligvis til for at blive brudt, og derfor kan man også finde klip fra koncerten online.

På 'Love On Top'-sangerens Instagram-profil kan man også finde adskillige vrede fans, der raser mod hende.

'24 millioner dollars og så er det slut med din moral. jeg er så skuffet' skriver en.

'Er penge vigtigere end menneskerettigheder?', spørger en anden.

'Skam dig! en koncert i Dubai, hvor LGBT er strafbart? Alt kan åbenbart købes for penge', raser en tredje.