Lagt for had efter chok-død

Da det tidligere på måneden kom frem, at den blot 34-årige tidligere barnestjerne, Aaron Carter, var afgået ved døden, styrtede hans forlovede Melanie Martins verden i grus.

Udover at være forlovede har de sammen et barn på blot et år, og hun satte i et interview med People ord på sorgen.

- Mit hjerte er fuldstændig knust over min forlovede Aarons død. Jeg vidste, at han kæmpede, og jeg gjorde alt for at hjælpe ham, sagde Melanie Martin til mediet og tilføjede, at hun ikke kunne hjælpe ham på den måde, hun følte, at han havde brug for.

Voldsomme beskyldninger

Men hvis hun troede, at smerten stoppede her, så må hun tro om igen. Sladdersitet TMZ kan nemlig melde, at Melanie Martin er blevet lagt for had på det store internet, hvor flere nu beskylder hende for at være skyld i Carters død.

'Jeg kalder den. Melanie myrdede Aaron', skriver en i et tweet, som TMZ viderebringer, mens andre er på linje:

'Nogen siger, at Melanie betalte husholdersken for at dræbe Aaron'.

Andre tager den endnu et skridt.

'Med den måde, som Melanie Martin opfører sig, så ville jeg kræve en DNA-test af babyen, hvis det ikke er sket.'

Massivt misbrug

Det normalt yderst velunderettede TMZ fortæller, at det er blevet et mareridt for Melanie Martin at benytte sociale medier, ligesom de bringer billeder, der viser, at fans af Aaron Carter har dukket op ved parrets hjem i kølvandet på dødsfaldet.

I interviewet med People fortæller Melanie Martin, at hun ville ønske, at der havde været flere mennesker til at hjælpe hende med Aaron Carter, som igennem flere år havde et massivt misbrug.

Aaron Carter, der var tidligere barnestjerne og lillebror til Nick Carter fra Backstreet Boys, og Melanie Martin var i et yderst turbulent on/off-forhold gennem længere tid. Flere medier har før omtalt dem som 'ekskærester', men til People omtaler hun Aaron Carter som sin forlovede.

Det har ellers været offentligt kendt, at de tidligere har kæmpet om forældremyndigheden over deres søn.