Lagt for had efter takketale

Harry Styles kunne gå på vandet natten til mandag, hvor han blev hædret med Grammy-prisen for årets album.

Sangeren, der modtog prisen for sit album 'Harry's House', gik på scenen og takkede for prisen.

- Jeg tror ikke, at nogen af os sidder i studiet og træffer beslutninger ud fra, hvad der kan resultere i sådan en statuette. Det er meget, meget flot. Jeg er virkelig, virkelig taknemmelig, lød det blandt andet fra scenen.

Men på de sociale medier er folk faret i flint over de ord, stjernen fulgte op med i sin takketale.

- Det her sker ikke særlig ofte for folk som mig, så det er meget dejligt. Tusind tak.

Det er jo ikke til at sige, hvad sangeren mente med sin bemærkning, men flere på Twitter gad ikke høre den slags fra en hvid mand.

''Det her sker ikke særlig ofte for folk som mig' DU ER JO BOGSTAVELIGT TALT EN HVID MAND', skriver én med henvisning til at prisen oftest er gået til hvide.

''Det her sker ikke særlig ofte for folk som mig' DET SKER BOGSTAVELIGT TALT KUN FOR FOLK SOM DIG????', raser en anden og bliver suppleret af en tredje.

'Det sker for din slags HELE tiden, skat. Læs rummet. Tjek dit privilegie. Kæreste gud.'

Der er dog også dem, som tager Harry Styles i forsvar og påpeger, at han ikke nødvendigvis henviste til sin hudfarve men sin baggrund som 'X Factor'-deltager.

'Han mener nok, at det er fordi, han var med i 'X Factor', og fordi One Direction aldrig var nomineret til en Grammy. Det er ikke for at sige, at han ikke har et privilegie mere end Beyoncé og Bad Bunny, men det virker som den logiske forklaring på det, han sagde'.