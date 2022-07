Lagt for had: - Skyd de hjemløse

Here we go again.

Podcastværten Joe Rogan, som altid er garant for særdeles kontroversielle udtalelser og holdninger, har gjort det igen. Denne gang har han gjort folk vrede ved at lave en joke om at skyde hjemløse.

Det skete i hans podcast 'The Joe Rogan Experience', hvor han havde komikeren Tom Segura med som gæst, skriver TMZ.

Her taler de om hjemløse, som har deres ting liggende på gaden og fylder i gadebilledet, hvilket tydeligvis irriterer Joe Rogan. Til det svarer Tom Segura, at det er de hjemløses ejendele, og at de er beskyttet ved lov, så derfor kan man ikke fjerne dem.

- Du ville blive anholdt. Hylende morsomt. Men de ville ikke anholde dig, hvis du skød nogen. Måske skal man bare gå ud og skyde de hjemløse, svarede Joe Rogan.

Den udtalelse har skabt røre på sociale medier, hvor folk mener, det lyder som en opfordring til vold, og at det er tonedøvt at udtale sig

I virkeligheden er det dog en - muligvis dårligt udført - joke fra Joe Rogan, som handler om politiet i Los Angeles.

Her bliver det lokale politi beskyldt for at være meget lempelige i forhold til bestemte former for kriminalitet - heriblandt kriminalitet, hvor skydevåben bliver brugt. Og det er altså her, Joe Rogans joke har sin oprindelse.

Sådan bliver det dog ikke opfattet, og værten er både blevet kaldet klam, tonedøv og det, der er værre, på sociale medier.

