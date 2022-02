Lagt ned af covid: Afbud til stor hæderspris

Isabelle Huberrt skulle tirsdag aften have været hovedperson ved et galla-arranggement i forbindelse med den igangværende filmfestival i Berlin.

Her skulle den 68-årige franske stjerne modtage en af festivalens fornemsterpriser - en æres-Guldbjørn, som hæder for hendes mangeårige indsats på det store lærred.

Huppert, der blandt har film som 'Pianisten', 'Elle' og '8 kvinder' på sit cv, skulle også have præsenteret sin seneste film, 'About Joan' - af instruktøren Laurent Larivière.

Men mandag testede hun positiv for covid inden afrejse fra Paris, oplyser festival-ledelsen ifølge The Hollywood Reporter.

Isabelle Huppert har overfor festivalen understreget, at hun er meget dedikeret til Berlinalen, som festivalen også kaldes.

- Det faktum, at Isabelle Huppert ikke føler sig syg, og at hun bakker op om festivalen, har fået os til at holde fast i afviklingen af cermonien, lyder det i en udtalelses fra festivalens ledere, Mariette Rissenbeek og Carlo Chatrian.

Det oplyses videre, at stjernen vil følge med i ceremonienfra sit hjem via et videolink.