Lammet af sorg

Det skabte chok verden over, da skuespilleren Bruce Willis annoncerede, at han indstiller karrieren som følge af sygdom, da han er ramt af afasi.

Lidelsen påvirker de kognitive egenskaber og kan blandt andet påvirke evnen til at tale og forstå andre.

I et opslag på Instagram sætter fruen Emma Heming ord på, hvordan hendes mands sygdom påvirker hende.

’Min sorg kan være lammende, men jeg har lært at leve sammen med den,' skriver hun og fortsætter:

’Som min steddatter, Scout, fortalte mig, så er sorg den dybeste og reneste form for kærlighed. Jeg håber, det også kan give jer en ro.'

Parret har sammen døtrene Mabel, 10, og Evelyn, 8. Derudover er Bruce Willis far til Rumer, 33, Scout, 31, og Tallulah, 28, som han fik med ekskonen Demi Moore.

Ikke første gang

Det er ikke første gang, at Emma Heming udtaler sig, efter sygdommen blev offentliggjort. I et interview med The Bump i maj, fortalte hun, at hendes behov for at drage omsorg for andre har været usundt for hende.

- Jeg sætter min families behov over mine egne behov, hvilket ikke gør mig til en helt, har jeg fundet ud af.

- Den mængde omsorg, jeg har givet til alle andre i hjemmet, har tæret på min mentale sundhed og min sundhed generelt, og det har ikke været en hjælp for nogen i min familie.

