Lancerer sin egen kryptovaluta

'Tiger King'-stjernen Carole Baskin har kastet sig ud i et nyt forretningseventyr.

Den katteelskende ejer af parken 'Big Cat Rescue' i Florida har nemlig for nylig lanceret sin egen kryptovaluta, skriver CNN.

En investering i den nye digitale møntfod, som Baskin har kaldt $CAT, giver adgang til at købe merchandise og online oplevelser fra parken - man skal bare betale minimum fem dollars, svarende til lige over 30 danske kroner.

På Twitter har Baskin også delt nyheden.

'Jeg spinder som en rødlos, der ruller sig i katteurt, fordi vi lige har lanceret $cat', skriver hun til opslaget.

På sin hjemmeside har Carole Baskin desuden forklaret, at det ikke er meningen, at kryptovalutaen skal bruges til investeringer, men at den er lavet, for at fans kan vise deres kærlighed til katte.

'Jeg investerer i kryptovalutaer, fordi jeg er bekymret for mængden af amerikanske dollars, der bliver produceret og distribueret, når der ikke er noget, der bakker dem op', skriver hun.

Carole Baskins kryptovaluta $CAT kan give adgang til fordele i hendes dyrepark. Foto: Privat

Carole Baskin blev kendt efter Netflix-serien 'Tiger King', hvor man følger hende og rivalen Joe Exotics respektive dyreparker.

Joe Exotic afsoner i øjeblikket en dom på 22 års fængsel for at have planlagt et lejemord på Carole Baskin. Hvor de andre karakterer fra Netflix-successen befinder sig nu, kan du læse om her.