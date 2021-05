Lander ny kontroversiel filmrolle

Kevin Spacey forsvandt og blev pillet ud af film og serier, efter han blev anklaget for adskillige seksuelle overgreb tilbage i 2017.

Den dobbelt Oscar-vindende skuespiller blev eksempelvis skrevet ud af manus i hitserien 'House of Cards'.

Dengang fortalte Netflix ifølge The Wall Street Journal, at 'de ikke vil være involveret i yderligere produktion af 'House of Cards', der inkluderer Kevin Spacey.'

Men sådan har skuespilleren og instruktøren Franco Nero det ikke. Tværtimod. Det fortæller han til ABC News.

- Jeg er virkelig glad for, at Kevin (Spacey, red.) har sagt ja til at være med i min film, sagde han og fortsatte:

- Han er en rigtig dygtig skuespiller, og jeg kan ikke vente med at komme i gang med filmen.

ABC News har selv prøvet at få en kommentar fra den kontroversielle skuespiller, men uden held.

Kevin Spacey i rollen som Frank Underwood i 'House of Cards.' Foto: David Giesbrecht / AP

Detektiv

Filmen, Franco Nero vil lave, skal hedde 'L’uomo che disegnò Dio' - oversat til 'Manden, der tegnede Gud'.

Her skal Kevin Spacey angiveligt spille en detektiv, der undersøger en sag om en mand, der forkert beskyldes for at være pædofil. Han skal spille sammen med instruktørens hustru, Vanessa Redgrave, som er kendt for at have vundet en Oscar for filmen 'Julia' fra 1977.

Kevin Spacey (til venstre) står med sin advokat, Alan Jackson, i retten januar 2019. Foto: Nicole Harnishfeger / AP

Ingen dom

Flere har anklaget 'The Usual Suspects', 'Seven' og '21'-skuespilleren for seksuelle overgreb. Men der er ikke faldet dom i nogen af sagerne. Og det er der flere årsager til.

For eksempel har en forsvarer og anklager været enige om i en af sagerne, at den ikke kunne rejses. Og for nyligt nægtede en anden anklager simpelthen at stå frem.