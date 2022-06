Langer kraftigt ud: - Mit job at støde folk

Når folk tænker på Mr. Bean, er ens første tanke nok ikke grænseoverskridende og stødende komik.

Men manden bag, skuespilleren Rowan Atkinson, der er blevet synonym med den tavse spasmager, er dog ikke bange for at gå over grænsen med sin komik.

Faktisk mener han, at det er en del af jobbeskrivelsen, og han langer kraftigt ud efter den cancel culture, der har ramt samfundet i de senere år.

- I mine øjne er det en komikers job at støde - eller have muligheden for at støde, og den mulighed må ikke fratages. Alle jokes har et offer. Det er definitionen af en joke. Nogen eller noget eller en idé bliver gjort grin med, siger han til Irish Times.

I 15 afsnit og to film mellem 1990 og 2007 blev Rowan Atkinson synonym med Mr. Bean. Foto: DR

67-årige Rowan Atkinson, der udover rollen som Mr. Bean også er kendt fra serien 'Blackadder', filmserien om agenten Johnny English og meget mere, er også træt af dem, der siger, at komikeren kun må sparke opad.

- Jeg synes, man skal passe rigtig meget på med at sige, hvad man har lov til at lave jokes om. Man skal altid sparke opad? Virkelig? Hvad hvis der er en virkelig selvtilfreds, arrogant og aggressiv person, der tilfældigvis er nederst i samfundet? De er ikke kun i parlamenter eller kongehuse, siger han.

Han slutter med en sidste bemærkning, der ikke efterlader tvivl om, hvad han synes:

- I et ægte frit samfund burde man have lov til at gøre grin med absolut alting, lyder det fra komikeren.

