Langer ud: - Det gjorde virkelig ondt

Johnny Depp føler sig dårligt behandlet af Disney i forbindelse med filmene 'Pirates of the Caribbean', hvor han ikke mener, han fik lov til at give sin karakter en ordentlig afslutning

Johnny Depp tog det tilsyneladende meget personligt, da Disney valgte at skrive ham ud af den sjette 'Pirates of the Caribbean' film.

Efter at have spillet rollen som Jack Sparrow i de seneste fem film, blev han fjernet fra manuskriptet, og det skulle ifølge ham selv, relatere sig til anklagerne fra hans tidligere hustru Amber Heard.

Johnny Depps udtalelser kommer i forbindelse med retssagen mod Amber Heard, hvor han forklarer, at hans broer til 'Pirates of the Caribbean' er brændte.

Johnny Depp blev nemlig officielt fyret af Disney kun få dage efter, at Amber Heard skrev en artikel i 'Washington Post' om, at hun var et offer for vold i hjemmet.

Johnny Depp er en amerikansk skuespiller og er blandt andet kendt for sine skøre og excentriske roller. Pr-foto: Disney

Ærgrer sig

- Det gjorde virkelig, virkelig ondt. Det var som at blive slået hårdt i baghovedet. Kaptajn Jack Sparrow var en karakter jeg byggede op fra grunden, og jeg puttede meget personlighed og arbejde i karakteren, har Johnny Depp sagt om at miste rollen.

Samtidig har han svært ved at forstå Disnyes beslutning, om at fjerne ham fra filmen.

- Jeg forstod ikke, at efter en så lang relation, som tilmed var meget succesfuld for Disney, at jeg pludselig var skyldig, indtil jeg selv kunne bevise min uskyld, har Johnny Depp sagt i forbindelse med retssagen.

Johnny Depp ærgrer sig også over, at han ikke fik muligheden for at give sin karakter en ordentlig afslutning.

Han mener selv, at han skulle have haft muligheden for at spille Jack Sparrow, indtil han kunne give karakteren et passende farvel.

- Jeg føler, at denne karakter skulle have chancen for et passende farvel. Jeg planlagde at fortsætte, indtil det var tid til at stoppe, har Johnny Depp udtalt.

Efter 'Pirates of the Caribbean 5' var det oprindeligt heller ikke planen at skrive Johnny Depp ud af den kommende film.