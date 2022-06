Langer ud efter Depp

Johnny Depp skrev tirsdag, at han nu vil komme videre fra sagen, men det har fået Amber Heard til at komme med en udtalelse, hvori hun går i rette med sin eksmand

Hvis du gik og troede, at dramaet ville stoppe med retssagen, så kan du godt tro om igen.

Sagen mellem Amber Heard og Johnny Depp ulmer stadig, og da sidstnævnte tirsdag skrev et opslag på sociale medier om, at han nu 'bevæger sig fremad', fik det ekskonen til at udsende en udtalelse, hvor hun kommer med et hårdt modsvar.

Det skriver blandt andre Daily Mail.

Johnny Depp har fået millioner af følgere på TikTok efter sagen med Amber Heard, og det er på netop den platform, han delte sit opslag med en video, hvor han ankom til retssalen blandt en masse fans. Til videoen skrev han:

'Til alle mine mest skattede, loyale og urokkelige fans. Vi har været alle steder sammen, vi har set alting sammen. Vi har gået den samme vej sammen. Vi gjorde det rigtige sammen, fordi det betød noget for jer alle. Og nu vil vi alle bevæge os fremad sammen', skriver han i opslaget, hvor han samtidig takker sine fans.

Videoen fik hurtigt mange seere, og det har da også vakt røre hos ekskonen Amber Heard, som efterfølgende udsendte denne udtalelse:

'Mens Johnny Depp siger, at han 'bevæger sig fremad', bevæger kvinders rettigheder sig bagud.'

'Dommens besked til ofre for hustruvold er... Vær bange for at stå frem og tale ud', lyder det fra Amber Heard.

Lang retssag

De to var tidligere gift med hinanden, men ægteskabet holdt ikke længe, og det endte i en skilsmisse og en retssag.

Johnny Depp sagsøgte Amber Heard for bagvaskelse på baggrund af en klumme, hun skrev i The Washington Post, hvori hun omtalte sig selv som et 'offer for hustruvold' uden dog at nævne Johnny Depp ved navn.

Hun sagsøgte derefter sin eksmand for injurier, fordi han påstod, udtalelsen havde ødelagt hans karriere.

Sagen endte i den grad i Johnny Depps favør. Han fik af juryen medhold i samtlige punkter, mens Amber Heard blot fik medhold i et enkelt punkt, der omhandlede en udtalelse fra Depps advokat.

Det betød også, at Amber Heard skulle betale en erstatning til Johnny Depp på 10.350.000 dollars, mens hun omvendt selv skulle modtage 2 millioner dollars.