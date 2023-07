Langer ud efter egne fans: - Få jer et job

Sangeren Doja Cat er ikke på så god fod med sine egne fans, efter at hun i et opslag opfordrede dem til at lægge telefonen fra sig og få et job

Det er efterhånden blevet en fast ting, at fans af store stjerner finder på navne til sig selv.

Tænk på Justin Biebers 'Beliebers' og Taylor Swifts 'Swifties'.

Men den trend er sangeren Doja Cat i den grad ikke fan af. Tværtimod. I et opslag på Twitter, som hun siden har slettet, langer hun nemlig ud efter sine fans, som forsøger at få gang i et kaldenavn.

Internettet glemmer dog aldrig, og flere medier har nået at få en skærmbillede af opslaget, heriblandt TMZ.

'Mine fans kalder ikke sig selv noget lort. Hvis du kalder dig selv 'kitten' (kattekilling, red.) eller fucking 'kittenz', så betyder det, at du skal lægge din telefon fra dig og få et job og hjælpe dine forældre med det huslige', skrev hun i opslaget.

Foto: Maria Alejandra Cardona/Ritzau Scanpix

Flere af hendes fans havde taget kaldenavnet til sig, og de er derfor i vildrede om, hvad de nu skal kalde sig. Men her har Doja Cat også et godt råd.

'Hvad skal jeg skifte mit navn til, hvis du ikke kan lide udtrykket 'kitten',' spørger en fan, hvortil Doja Cat kontant svarer:

'Bare slet hele kontoen og genovervej alt; det er aldrig for sent'.

De mindre venlige beskeder til fansene har da også fået samme fans op i det røde felt, hvilken kan vise sig at blive problematisk for Doja Cat, der netop nu er aktuel med en turné. Hun kan håbe på, at hendes fans alligevel dukker op.

Det er ikke første gang, Doja Cat vækker opmærksomhed. Faktisk har hun for vane at gøre det jævnligt, som da hun pludselig barberede alt sit hår af, eller da hun mødte op til det berømte Met Galla klædt ud som kat.