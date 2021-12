Langer ud efter internet-trolde

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Nogle mennesker er vilde med tatoveringer og kan næsten ikke stoppe igen, når de først er startet med at pynte sig med blæk.

En af dem er musiker Travis Barker, der er trommeslager i det amerikanske rockband Blink-182. Han er træt af, at folk er efter ham på grund af hans 88 tatoveringer.

Det skriver Hollywood Life.

'Tatoveringerne ser virkelig latterlige ud, Travis,' kommenterede en følger på et Instagram-opslag, der blev offentliggjort fredag.

'Når du bliver ældre, kommer du til at fortryde det,' skrev en anden i kommentarsporet på det sort-hvide billede af Travis i bar overkrop.



Den 46-årige musiker var ikke lang tid om at gå til modangreb for at forsvare sine mange tatoveringer, der efterhånden dækker det meste af hans krop.

'Når jeg bliver ældre, vil jeg sandsynligvis hænge ud med andre badass-tatoverede fyre og generelt se fantastisk ud,' skrev Blink-182-medlemmet.

'Hvad vil du gøre, når du bare ligner alle andre gamle mennesker?' fortsatte han.



Spor af kærlighed

Travis Barker har tidligere afsløret, at tatoveringerne fylder næsten 70 procent af hans krop.

En af dem er blandt andet fra hans verdenskendte forlovede, Kourtney Kardashian, 42, der har givet sit eget præg på sin kommende mand, da hun tatoverede sætningen 'Jeg elsker dig' på hans krop.

I august tilføjede Travis Barker endnu en tatovering til samlingen, da han fik sin elskedes navn på venstre side af brystet, der nu er prydet med Kourtney.

Den kendte musiker og far har også en tatovering af sin 15-årige datter Alabamas ansigt, som han har med sin eks Shana Moakler.

Den kan spottes på Travis' ryg - lige ved siden af tatoveringen af Jesus. Derudover har han Alabamas og hendes 18-årige bror Landons navne foreviget på sit håndled.