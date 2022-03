Langer ud efter Oscars: Boykot dem!

Sean Penn beder nu om, at folk boykotter Oscars, såfremt den ukrainske præsident ikke får lov til at tale under den røde løber

- Boykot dem.

Så markant er udmeldingen fra Hollywood-stjernen Sean Penn, når snakken falder på årets Oscar-uddeling, som løber af stablen i natten til mandag dansk tid i Los Angeles.

Ifølge Sean Penn bør årets Oscars nemlig boykottes, såfremt den ukrainske præsident, Volodymyr Zelensky, ikke får mulighed for at tale fra den røde løber.

- Jeg vil opfordre alle, der er involveret, til at vide, at selvom det måske er deres øjeblik til at fejre deres film, og det forstår jeg, men det er så meget mere tiden til at skinne ved at protestere mod Academy Awards, lyder det fra Penn ifølge New York Post.

Her ses Sean Penn til en pressebriefing i Ukraines hovedstad. Foto: Ukrainian Presidential Press Ser/Ritzau Scanpix

Værste beslutning

Den 61-årige skuespiller, der selv tidligere har vundet to Oscars, opfordrer til, at man gør offentligt oprør, hvis Zelensky bliver udelukket af akademiet.

- Jeg har fået at vide, at der er blevet taget en beslutning om ikke at lade ham (den ukrainske præsident, red.) gøre det, lyder det fra Penn, der fortsætter:

- Hvis akademiet har besluttet ikke at lade ham gøre det, hvis de har besluttet ikke at følge lederskabet i Ukraine, som tager kugler og bomber for os, sammen med de ukrainske børn, de forsøger at beskytte, så synes jeg, at hver eneste af de mennesker og den beslutning vil være den mest forfærdelige beslutning i Hollywoods historie.

Sean Penn er en af de helt store stjerner i Hollywood. Foto: Vianney Le Caer/Ritzau Scanpix

Den ukrainske præsident har angiveligt haft samtaler med akademiet bag Oscar-uddelignen i forhold til at lave en videooptræden under Oscar-ceremonien. Hvad konklusionen blev vides endnu ikke.

Penn mødte selv Zelensky, mens han var i Ukraine i februar i forbindelse med optagelser til en dokumentar om krigen imellem Rusland og Ukraine. Penn flygtede selv fra Ukraine, da krigen for alvor brød ud.

Om Volodymyr Zelensky får lov til at tale ved Oscar-uddelingen, får vi at se, når det løber af stablen natten til mandag. Ekstra Bladet dækker naturligvis hele showet live her på ekstrabladet.dk.