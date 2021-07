Langer ud efter svigersøn: Hvad fanden sker der?

Det kan være svært at styre, hvem man forelsker sig i. Og det er endnu sværere at styre, hvem ens børn forelsker sig i. Det har 'Melrose Place' og 'Horton-sagaen'-skuespillerinden Lisa Rinna måttet sande.

Hun er aktuel i den amerikanske realityserie 'Real Housewieves of Beverly Hills', og der lægger hun i onsdagens afsnit ikke skjul på, at hun ikke er helt tilfreds med hendes 20-årige datters valg af kæreste.

Lisa Rinnas datter, Amelia Hamlin, har nemlig kaster sin kærlighed over den 38-årige Scott Disick, som er kendt fra reality-serien 'Keeping Up With the Kardashians', som har har været en del af siden seriens spæde start tilbage i 2007.

Stor aldersforskel

Amelia Hamlin og Scott Disick begyndte at kæreste rundt sidste år, da de var henholdsvis 19 og 37 år.

Scott Disick har tre børn sammen med Kourtney Kardashian på henholdsvis 11, otte og seks år, og det er heller ikke noget, der falder i god jord Beverly Hills-fruen. I programmet udtaler hun nemlig:

- Det her er et 'hvad fanden sker der'-øjeblik. Hun er 19 år! Han er 37 år og har tre børn. Hallo!, lyder det chokeret fra den 57-årige mor, som fortæller, at de to turtelduer startede med at være venner, inden de gik hen og blev kærester.

Lisa Rinnas veninde, som ligeledes er med i 'Real Housewieves of Beverly Hills' Erika Jayne må dog berolige moren og minde hende om, at der ikke er så meget, hun kan gøre ved forholdet.

- Jo mere, du skubber imod, jo større bliver det, lyder rådet fra veninden.

På Instagram lægger den 20-årige kendisdatter ikke skjul på, at hun holde meget af den 18 år ældre Scott Disick.