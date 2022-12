Langer ud efter tøjgigant

'Det H&M merchandise, de har lavet af mig, er lort, og jeg har ikke godkendt det. Lad vær med at købe det'.

Sådan lyder den klare besked fra en tydelig oprørt Justin Bieber mandag aften på Instagram.

Popstjernen er ikke tilfreds med en ny kollektion fra H&M, hvor både hans ansigt og sangtekster kan findes på trøjer verden over.

Se noget af det omtalte merchandise her:



'Jeg har ikke godkendt noget af den her merchandise-kollektion, de sælger hos H&M... det er alt sammen uden tilladelse og godkendelse. tsk,jeg ville ikke købe det, hvis jeg var dig.'

Sådan skriver Justin Bieber videre på det sociale medie og giver altså fansene et godt råd om at lade vær med at bruge deres penge på merchandise fra giganten.

Det er ikke kun på sin egen Instagram, at Justin Bieber giver udtryk for sin holdning.

En fan-profil har også fået besøg af sangeren i sit kommentarfelt.

'Når alle finder ud af, at jeg ikke har godkendt noget af det her merchandise, tsk', skriver han.

Vrede fans

Justin Biebers opsang har også fået hans fans til at reagere.

I H&M's kommentarspor på Instagram flyder det med kommentarer, der støtter stjernen.

'Justin Bieber er ikke glad, så jeg er ikke glad', skriver en fan.

'Skam jer', lyder ordene fra en anden, og mange andre stemmer i.

Justin Bieber har haft utallige kollektioner med tøjgiganten gennem årene, men om det først er nu, han forlanger merchandise til gennemsyn eller om det plejer at være aftalen, vides ikke.

