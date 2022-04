Langer ud: 'En katastrofe'

Selvom der efterhånden må være tale om verdenshistoriens mest omtalte lussing, vil skriverierne og meningsudvekslingerne om Will Smiths kindhest til Chris Rock under årets Oscar-uddeling ingen ende tage.

Nu har skuespiller Harry Lennix taget slaget under kærlig behandling i en klumme for Variety, hvor han langer ud efter både Smith og Oscar-akademiet uden at lægge fingrene imellem.

Først og fremmest mener den 57-årige skuespiller, der selv sidder som medlem af Oscar-Akademiet, at beslutningen om at straffe Will Smith ved at udelukke ham i ti år fra Oscar-showet er alt for vag.

'Det er en tandløs straf, der tydeligt viser den udhulede moral i Hollywood,' skriver han blandt andet i klummen, hvor han også sammenligner straffen med 'en udvidet timeout til skolegårdens bølle'.

Her kan du se, hvordan situationen udspillede sig, efter Chris Rock havde fremsagt joken om Jada Pinkett Smith.

Aflever prisen

I stedet mener han, at Will Smith bør tage teten for at genoprette Oscar-showets integrititet.

'Smith burde sende sit gyldne trofæ tilbage til akademiet med ekspres-levering og offentligt komme med en udmelding lignende: 'Af respekt for de 94 ærefulde år, denne pris har eksisteret, kan jeg ikke med god samvittighed føle mig værdig til at være i besiddelse af den',' skriver Lennix.

I klummen kalder Lennix desuden hele miseren for en 'etisk katastrofe' og 'en plet på Oscar-akademiet, der ikke kommer til at gå let væk'.

Fredag bekendtgjorde Oscar-akademiet, at Will Smith i ti år ikke vil kunne deltage i deres fester og arrangementer.

Han har siden ganske kort udtalt, at han har både accept og respekt for beslutningen om at udelukke ham.