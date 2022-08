Langer ud i nyt interview

Alec Baldwin ser kun et spørgsmål i sagen om filmfotografen Halyna Hutchin, der sidste år mistede livet under filmoptagelser

Filmfotografen Halyna Hutchins mistede i oktober sidste år livet, da stjerneskuespiller Alec Baldwin skød og dræbte hende i en ulykke under optagelserne til filmen 'Rust'.

Alec Baldwin har hele tiden hævdet, at han slet ikke trykkede på aftrækkeren af våbnet. Og i et interview med Chris Cuomos på YouTube-kanalen 'The Chris Cuomo Project' hævder Baldwin atter, at den defekte pistol gik af af sig selv, og at det 'eneste spørgsmål, der er at stille', er, hvem der satte en rigtig kugle i stuntvåbnet.

I interviewet benytter Baldwin også lejligheden til at fortælle om at være 'offer' for 'lortemedier' som New York Post.

Daily Mail har set det over en time lange interview, og ifølge mediet er interviewet optaget, før FBI kom med deres rapport, hvori det blev slået fast, at revolveren ikke kunne affyres, uden at der blev trykket på aftrækkeren.

Alec Baldwin skød sidste år to personer med en rekvisit-pistol på et filmset. Den ene person, Halyna Hutchins, døde af sine kvæstelser, mens den anden overlevede episoden. Nu har politiet udgivet hidtil usete optagelser af Baldwin og flere andre på settet kort tid efter den tragiske hændelse

Alec Baldwin selv har hele tiden hævdet, at han slet ikke trykkede på aftrækkeren af våbnet, og tidligere har anklagemyndigheden bakket ham op.

- Du kan trække hammeren tilbage uden at trykke på aftrækkeren eller låse den. Hvis du trækker den delvis tilbage, låser den ikke, så hvis du slipper den, kan slagstiften alligevel ramme kuglen, sagde anklager Mary Carmack-Altwies i februar til Vanity Fair.

Efterforskerne mangler stadig at få data fra Alec Baldwins telefon, og ingen er på nuværende tidspunkt sigtet i sagen.

Men det tyder i hvert fald på, at Alec Baldwin til det sidste holder på sin uskyld.