Når man er en del af Kardashian/Jenner-klanen, må man finde sig i meget, men alle har en grænse.

Og Khloe Kardashian har nået sin.

Den populære realitystjerne har mødt kritik, fordi hun ifølge kritikerne holder sin datter True, der fylder fire år i næste uge, for meget 'som var hun en baby'. I stedet burde hun lade barnet gå mere rundt selv, må det forstås.

Særligt har det vakt kritik, at hun bar rundt på sin datter på en rød løber.

Og det har det fået mor-Khloe til at fare til tasterne.

I et køligt opslag på Twitter sætter hun ord på kritikken og beder folk passe deres egen butik.

'Til de af jer der kommenterer, at jeg holder True for meget', indleder hun.

'For det første, jeg kommer til at holde mit barn, indtil jeg ikke kan holde hende mere'.

'For det andet, når der er tonsvis af kameraer omkring os, lys der blitzer og mennesker der råber ting... Jeg ønsker, at mit barn føler sig tryg', skriver hun videre og runder sin svada af:

'I kan bekymre jer om jeres egne børn. Vi har det godt'.

Fans støtter

Den verbale skideballe går naturligvis rent ind hos fansene, der hylder realitystjernen for at sige fra.

'Den hengivenhed oplevede jeg aldrig som barn. Hvis jeg kunne kravle op i min mors arme - en kvinde i 50'erne - ville jeg gøre det', skriver en.

'Du er en fremragende mor, når du holder dit barn så meget, som du mener er passende. Mor ved bedst', skriver en anden.

'Jeg er ikke sikker, men er hun ikke tre eller fire år? Jeg holdt stadig min datter i den alder og krammede hende - også når jeg vidste, at hun helt enkelt havde brug for at føle sig tryg. I dag er hun otte år, og hvis hun har brug for det, står mine arme klar. Det kaldes at være mor', skriver en tredje.