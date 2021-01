Larry King indlagt med corona

Den tidligere tv-vært på både talkshows og CNN er blevet bekræftet smittet med Covid-19.

Det fortæller kilder tæt på familien til CNN.

Den 87-årige Larry Kin har været indlagt på Cedars Sinai Medical Center i Los Angeles i mere end en uge, og grundet skærpede restriktioner på sygehuse, har hans tre sønner ikke kunnet besøge ham.

Ifølge CNN har Larry King i løbet af de sidste mange år haft forskellige sygdomme, der har udfordret helbredet. Han lider af diabetes, og han har flere gange været ude for hjerteanfald.

I 2017 afslørede den legendariske vært, at han havde fået lungekræft, men at han havde klaret den efter en større operation.

De mange problemer med hans hjerte fik ham også til at starte 'Larry King Cardiac Foundation', der skal hjælpe dem uden sygeforsikring med hjerteproblemer.

Sidste år døde to af Larrys voksne børn. Hans 65-årige søn Andy døde efter et hjerteanfald, og hans 52-årige datter Chaia døde kort efter at have fået konstateret lungekræft.

Sidste gang offentligheden hørte fra værten var 26. november, hvor han på Twitter ønskede sine følger en god thanksgiving.