Laver grin med skilsmissen

Sam Asghari regner tilsyneladende med, at han får brug for at skjule sig for pressefotografer

Mens Britney Spears er efterladt i chok i forbindelse med sin forestående skilsmisse, er hendes kommende eksmand, Sam Asghari, anderledes munter.

Den 29-årige model, som tidligere på ugen afleverede sin begæring om skilsmisse til retten i Los Angeles, har i hvert fald haft overskud til at lave lidt sjov med sine mere end tre millioner følgere på Instagram.

I en story har han delt en række billeder, hvor han er iført paryk og solbriller. Billederne er flankeret af en opfordring til følgerne om at give ham en hjælpende hånd.

'Hjælp mig med at vælge, hvordan jeg skal skjule mig for paparazziene', skriver han i sin story.

Sam Asghari har ikke delt svarene fra sine følgere. Privatfoto

'Shit happens'

Britney Spears udtalte sig lørdag i et opslag på Instagram for første gang, siden det tidligere på ugen kom frem i offentligheden, at hendes ægteskab var forbi 14 måneder efter brylluppet.

'Som alle ved, er Hesam (Sam Asghari, red.) og jeg ikke længere sammen. Seks år er lang tid at være sammen med nogen, så jeg er lidt i chok, men... jeg er her ikke for at forklare hvorfor, for det kommer ærlig talt ikke nogen ved!!! Men jeg kunne bare ikke klare smerten mere, ærligt talt!!!', skrev hun i opslaget.

Sam Asghari har tidligere forklaret, at det var en fælles beslutning at gå hver til sit.

'Efter seks års kærlighed og forpligtelse til hinanden har min kone og jeg besluttet os for at slutte vores fælles rejse. Vi vil holde fast i den kærlighed og respekt, vi har for hinanden, og jeg vil altid ønske hende det bedste,' skrev han og tilføjede:

'Shit happens.'

41-årige Britney Spears og 29-årige Sam Asghari nåede at danne par i seks år.