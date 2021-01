Laver kun sex-scener på én betingelse

Selvom hun lever af at spille skuespil, er verdensstjernen Keira Knightley ikke meget for sex-scener på film, og nu har den 35-årige skuespiller lukket døren yderligere i.

I podcasten Chanel Connects fortæller hun, at man fremover kun vil se hende udføre sex-scener, hvis holdet bag kameraet består af kvinder.

Det skyldes, at hun bliver utilpas, når det er mænd.

- Det handler dels om forfængelighed og dels mændenes blikke. Jeg nægter det ikke fuldstændig, men det gør jeg, når det er mænd, siger hun i podcasten.

Skuespiller i oprør: Kvitter film

Keira Knightley har normalt en nøgenhedsklausul i sine kontrakter. Foto: Joel C Ryan/Ritzau

Hun fortæller dog, at hun under de rette omstændigheder ikke vil afvise nøgenscener. Det kunne for eksempel være i en film, der handlede om at blive mor.

Selv er Keira Knightley mor til to, og det er også en af grundene til, at hun ikke bryder sig om at stille sin nøgne krop til skue.

Se Paris Hilton som 18-årig

- Der er selvfølgelig tidspunkter, hvor jeg tænker 'Ja, jeg kan klart se, hvorfor sex ville være rigtig godt i denne film, og du har egentlig bare brug for en, der ser lækker ud'.

- Men der må du bruge en anden, for jeg er alt for forfængelig, og min krop har født to børn nu, og derfor vil jeg helst ikke stå nøgen foran en gruppe mænd, siger hun.

Keira Knightley var før i tiden ikke bleg for at stille sig nøgen frem foran et kamera. Se hendes og andre kendte kvinders opsigtsvækkende sex-forsider her (+).