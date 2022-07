Ekstra Bladet

Hun er 45 år og har arbejdet med porno i en menneskealder. Der er dog intet, der tyder på, at svenske Puma Swede stopper lige foreløbig. Læs her hvorfor.

Johanna Jussinniemi, som Puma Swede egentlig hedder, har gennem 18 år henrykket fans med sine evner på lagnerne. I et større interview med Ekstra Bladet fortæller Puma Swede, at dagen for hendes karrierestop hele tiden rykker sig.