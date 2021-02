Laver tv-serie om talende bryster

'Et brysts liv' bliver titlen på en ny tv-serie hos HBO Max.

Serien er baseret på en bog af Leslie Lehr, som udkommer senere i år, og den omhandler en kvinde, der fylder 40 år og får en midtvejskrise. Krisen gør, at hendes bryster begynder at tale til hende for at få hende til at se på sig selv i et andet lys.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt Hollywood-mediet Deadline.

Bryster som metafor

Serien handler altså i høj grad om kvinders syn på deres egen krop, og den skal produceres af selskabet Ventanarosa Productions, som er stiftet af filmstjernen Salma Hayek.

Hun skal da også selv være producer på serien, men der er endnu ikke meldt noget ud om, hvorvidt Hayek selv skal spille med i den, og om det i så fald bliver i rollen som hovedpersonen 'Leslie'.

- Vi er så glade for, at HBO Max var indsigtsfulde og modige nok til at udvikle den her serie med os.

- I 'Et Brysts Liv' bruger vi bryster som en metafor for den konstante bedømmelse, kvinder udsættes for, som skaber en følelse af, at lige meget hvad vi gør, er vi ikke gode nok. I den her serie giver vi brysterne en stemme, som tager os med gennem en kvindes liv fra et unikt perspektiv, vi ofte ikke tør se, siger Salme Hayek til mediet Deadline.

Salma Hayeks produktionsselskab har flere store succeser bag sig, heriblandt filmen 'Frida', som vandt to oscars, og den populære tv-serie 'Ugly Betty'.

De har lavet en toårig-aftale med HBO Max, som giver dem førsteret til selskabets projekter.