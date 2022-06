Ledte efter prins: Faldt for prinsesse

Den australske skuespiller Rebel Wilson er forelsket.

Noget overraskende for mange - og tydeligvis også for hende selv - er hendes nye udkårne en kvinde.

På Instagram afslører den 42-årige stjerne selv, at hun er faldet for Ramona Agruma.

'Jeg troede, at jeg ledte efter en Disney-prins, men måske er det, jeg har haft brug for hele tiden en Disney-prinsesse', skriver hun på opslaget, hvor hun og Ramona Agruma står tæt sammen.

Rebel Wilsons seneste flamme hed Jacob Busch. Ifølge flere amerikanske medier brød hun og Busch, hvis familie grundlagde bryggeriet Anheuser-Busch, tilbage i begyndelsen af 2021.

Gammeldags

Derefter satte hun sit datingliv på pause for at lede efter den helt rigtige.

- Jeg har ikke rigtigt mødt den eneste ene endnu, men der er håb, sagde hun den gang.



For en måneds tid siden luftede Rebel Wilson overfor magasinet People, at hun var begyndt at se en, som hun var blevet sat i forbindelse med af en ven.

- Vi talte i telefon i uger før vi mødtes. Og det var en rigtig god måde at lære hinanden at kende på. Det var lidt gammeldags i den forstand - meget romantisk, sagde hun.

Kæmpe vægttab

'Pitch Perfect'-skuespilleren har de seneste år været en del i medierne på grund af sit enorme vægttab.

Rejsen mod en lettere krop begyndte efter et besøg hos en fertilitetslæge, som skulle nedfryse hendes æg.

Først blev hun provokeret af lægens formaning om at leve et sundere liv, men hurtigt indså hun, at det ikke handlede om hende, men om muligheden for at blive mor en gang, fortalte hun den gang til People.

Lægens opfordring betød, at Rebel Wilson smed 36 kilo i 2020.