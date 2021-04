Legendarisk designer død efter fald i opera

Modeskaberen Carla Zampatti er død en uge efter sit horrible faldt i operaen i Sydney.

Den 78-årige var til premieren på La Traviata operaen i den australske by, da hun faldt på nederste trin på trappen.

Her blev hun slået bevidstløst og hurtigt transporteret til hospitalet.

Der var desværre ikke mere at gøre for desgineren, og hendes død blev bekræftet på hendes private profil på Instagram.

'Det er med stor sorg, at vi annoncerer Carlas død. Hun er Australiens mest succesfulde designer, der startede sit varemærke i 1965. Carla er længe blevet hyldet for at få australske kvinder til at føle sig selvsikre og elegante gennem sit design', lyder det indledningsvist i opslaget.

Carla er født i Italien, men slog sig ned i Australien med sin familie i 1960.

Hun blev gift to gange og havde tre børn.

Fans og dem, der kendte designeren opfordres til at sende hilsner via et link på hendes officielle Instagram-side.