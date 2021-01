Legendarisk sæbeopera-stjerne død

John Reilly, der må siges at have været noget af en veteran i sæbeoperaer, er gået bort 84 år gammel.

Det bekræfter hans datter Caitlin Reilly på Instagram.

'Det klareste lys i denne verden er gået ud. Forestil dig den bedste person i verden. Nu skal du forestille dig, at det er din far. Jeg er så taknemmelig for, at han var min. Jeg er så taknemmelig for, at jeg fik lov til at elske ham. Jeg er så taknemmelig for, at jeg kom i tide og fik sagt farvel. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre nu. Men jeg ved, han altid vil være med mig', skriver hun i opslaget.

John Reilly begyndte allerede at spille skuespil i 1960'erne, men hans mest kendte roller endte med at være i sæbeoperaer, som de fleste nok kender.

I 1983 havde havde han en større rolle i serien 'Dallas' og året efter kom gennembruddet i tv-serien 'General Hospital', hvor han spillede Sean Donely.

Han blev på showet til 1994 og senere vendte han tilbage i samme rolle i 2008 og 2013.

John Reilly blev også kendt i 'Beverly Hills', hvor han spillede Kelly Taylors far.

I 2005 fik han endnu en rolle i en sæbeopera. Denne gang som Alistair Crane i 'Passions'.

Den officielle Twitter-konto for 'General Hospital' har også skrevet ud om dødsfaldet.

'Vi er knuste over at høre, at John Reillys dødsfald. Vores tanker og bønner går til familien. Hvil i fred', skriver de.

John Reilly efterlader sig sin kone Liz og tre døtre.