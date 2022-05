Legendarisk skuespiller i shitstorm

Et tweet om amning har sendt Bette Midler ud i et i stormvejr

'Uvidende' og 'stødende'. Det er nogle af de gloser, der på Twitter bliver kastet efter den kendte og prisvindende skuespiller Bette Midler.

Det sker efter, at Midler midt i den landsdækkende mangel på modermælkserstatning, der lige nu rumsterer i USA, gik på en tur på Twitter og ytrede sin mening.

'Prøv Amning!' skriver skuespilleren med versaler og fortsætter:

'Det er gratis og tilgængeligt på behov.'

Det tweet endte med at afføde en række kommentarer, hvor Midler altså blandt andet blev kaldt for 'stødende' og 'uvidende.' Og så gik Bette Midler atter til tasterne.

'Folk hober sig op på grund af mit tidligere tweet. Ingen skam, hvis du ikke kan amme, men hvis du kan, og på en eller anden måde er overbevist om, at din egen mælk ikke er så god som et 'videnskabeligt undersøgt produkt', er det noget andet,' skrev Bette Midler blandt andet i sit nye tweet, der kom cirka 20 minutter efter det første.

Til tasterne

Det er langt fra første gang, at Bette Midler går til tasterne på Twitter.

'Jeg vil gerne foreslå, at alle kvinderne nægter at have sex med mænd, til de er garanteret muligheden for selv at vælge af kongressen', tweetede Midler i efteråret i forbindelse med en ny lovgivning om abort i staten Texas.