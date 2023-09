Legende afslører: Var ikke førstevalg

Gandalf er vel nok en af de mest afholdte figurer - hvis ikke den mest afholdte - i 'Ringenes Herre'-trilogien - en rolle, skuespilleren bag den senere gentog i 'Hobbitten'-trilogien.

Den lune troldmand Gandalf the grey - senere Gandalf the white - var således altid klar med råd, dåd, viden og en hjælpende hånd til filmenes helte, hvad enten de så hed Frodo, Aragorn eller Bilbo - kort sagt: en rigtig likable karakter.

Tjansen fra og med 'Ringnes Herre: Eventyret om ringen' med premiere i 2001 gav Sir Ian McKellen en kæmpe glansrolle som 62-årig i karrierens efterår, der nu 22 år senere er blevet til vinter.

Nu er han således 84, men fortsat aktiv skuespiller.

Man kunne i dag vel dårligt forestille sig nogen anden indtage rollen som Gandalf.

Det kunne man dog engang.

Sir Ian McKellen i glansrollen som Gandalf. Foto: Warner Bros. Pictures

Aldrig førstevalg

Sir Ian McKellen fortæller således, at manden bag filmene, stjerneinstruktør Peter Jackson, ikke havde ham som førstevalg.

Det sker som led i et større interview med mediet Variety.

Snakken kommer ind på emnet, da McKellen fortæller, at han oprindeligt ikke skulle have haft rollen som Erskine i det, der alligevel endte ud med at blive hans seneste epos, 'The Critic'.

Rollen var således gået til Simon Russell Beale, men så kom coronapandeemien i vejen for optagelserne, og da den var overstået, havde Beale ikke tid.

- Jeg tror aldrig, du er førstevalg, siger Sir Ian McKellen og fortsætter:

- Jeg var bestemt ikke førstevalget til Gandalf. Anthony Hopkins afviste den. Det gjorde Sean Connery bestemt også. Alle førstevalgene kommer ud af busken nu, og jeg håber, de føler sig dumme, griner McKellen med reference til den succes, både han og filmene fik.

Sir Ian McEllen spillede første gang Gandalf i 2001 og siden i to film yderligere samt de tre 'Hobbitten'-film. Her fra 'Ringenes Herre: Kongen vender tilbage' fra 2003. Foto: Zuma Press/New Line Cinema

'Jeg er ret god'

Lige netop Sean Connery kommer dog næppe ud af nogen busk. Han døde i 2020.

Også ikonet Christopher Lee er død - i 2015 - og han var faktisk også i spil som Gandalf i første omgang.

Siden fandt man ud af, at han ville egne sig bedre som onde Saruman i filmene, hvorefter Sir Ian McKellen til sidst kom i spil som Gandalf.

Det er der næppe nogen, som fortryder i dag.

Og McKellen har bestemt ikke tænkt sig at gå på pension trods sin høje alder, siger han til Variety:

- Trække sig tilbage for at gøre hvad? Jeg har aldrig været uden arbejde, men jeg er klar over, at der ethvert øjeblik kan ske noget med mig, som kan forhindre mig i nogensinde at arbejde igen.

- Men mens knæene holder, og hukommelsen forbliver intakt, hvorfor skulle jeg så ikke fortsætte? Jeg føler virkelig, at jeg er ret god til det her skuespil nu, lyder det med et glimt i øjet fra den erfarne og aldrende britiske stjerne.