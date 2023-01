Legende gift som 93-årig

Buzz Aldrin, der i 1969 blev den anden mand der betrådte månen, fejrede sin 93-års fødselsdag i fredags ved at gifte sig med sin mangeårig kæreste Anca Faur.

Parret blev viet under en lille privat ceremoni i Los Angeles.

Det skriver den amerikanske astronaut i et opslag på Twitter, hvor han deler en række billeder af ham og sin brud Anca Faur, der er 30 år yngre end ham.

'Jeg er glad for at kunne fortælle, at min kæreste dr. Anca Faur og jeg er blevet gift', skriver han i opslaget og tilføjer, at parret var spændte som teenagere.

Det er fjerde gang, at kirkeklokkerne ringer for Buzz Aldrin.

Han har tidligere været gift med Lois Driggs Cannon, Beverly Van Zile og Joan Archer.

Buzz Aldrin og Anca Faur er blevet gift. Foto: Ritzau Scabpix/ John Raoux

--------- SPLIT ELEMENT ---------

I onsdags havde Reality Awards 10 års jubilæum. Det gik ikke stille for sig, hør årets mandlige deltager fortælle om festen i podcasten 'Der er brev!'