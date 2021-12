Legende i sorg: Hustru skudt og dræbt

En af musikkens legender, 90-årige Clarence Avant, har på tragisk vis mistet sin hustru gennem 54 år.

Hun blev 81 år.

Det skriver TMZ, der kan fortælle, at hustruen gennem 54 år, Jacqueline Avant, blev skudt og dræbt under et hjemmerøveri i Trousdale Estates – et af de dyrere områder i Beverly Hills.

Politiet fortæller til TMZ, at man fik alarmopkaldet klokken 02:30 lokal tid. Da politiet dukkede op, var Jacqueline Avant allerede hastet på hospitalet, hvor hun blev erklæret død.

Politiet og pressen til stede nær huset, hvor hjemmerøveriet fandt sted. Foto: Ritzau Scanpix

Clarence Avant skulle have været hjemme under røveriet, men er ifølge politiet ikke kommet noget til.

90-årige Clarence Avant er en del af Rock and Rock Hall of Fame og anses ifølge TMZ som ’The Godfather of Black Music’.

Politiet oplyser, at familien havde en sikkerhedsvagt ansat, der også blev skudt. På en pressekonference har myndighederne ligeledes oplyst, at man ikke mener, det var et tilfældigt hjemmerøveri. Uden at politiet dog ønskede at uddybe den teori.

- Jeg tror ikke, at det her var et tilfældigt angreb, men jeg kan ikke sige så meget mere lige nu, siger politiinspektør Mark Stainbrook.