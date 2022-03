Lige fået andet barn: Nu har de slået op igen

Sangerinden Grimes og Tesla-milliardæren Musk har i hemmelighed fået andet barn, hvilket blev afsløret i et interview med Vanity Fair torsdag. Senere samme dag oplyser Grimes nu, at parret er gået fra hinanden

Det var ikke meningen, at journalisten fra mediet Vanity Fair skulle opdage, at sangerinden Grimes og Tesla-milliardæren Elon Musk i hemmelighed har fået barn nummer to. Men da begge børn græd samtidig, var familieforøgelsen ikke længere til at skjule.

Samme dag, som interviewet med Grimes blev publiceret, skriver sangerinden nu på Twitter, at de nybagte forældre ikke længere danner par.

'E og jeg har slået op *igen* siden artiklen blev skrevet haha, men han er min bedste ven og mit livs kærlighed, skriver hun på Twitter.

Ikke første gang

Som Grimes selv antyder i sit tweet, hvor hun deklarerer parrets brud, er det ikke første gang, de to har valgt at gå hvert til sit.

Parret gik også fra hinanden efter fødslen af deres første barn, som i dag er er knap to år gammel. I forbindelse med den nyankomne datter, som parret har fået tilbage i december 2021 ved brug af en rugemor, rejste det spørgsmål til parrets civilstatus. Særligt fordi Elon Musk udtalte i efteråret, at parret var 'semi-separeret'.

I artiklen svarer Grimes, at hun betragter Elon Musk som sin kæreste, og at parret faktisk også har planer om at få flere børn - mindst tre eller fire endda.

Men det skulle vise sig at være slut, hurtigere end de anede det. Men det skal ikke undre nogen, hvis parret skulle ombestemme sig endnu en gang. Måske der gemmer sig endnu en lille ny til næste interview.